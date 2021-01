Atletico Madrid, Hermoso e Carrasco positivi al Covid-19

Attraverso un comunicato, l’Atletico Madrid ha reso noto che Yannick Carrasco e Mario Hermoso sono risultati positivi al coronavirus, e come previsto dal protocollo, entrambi già in isolamento fiduciario. La speranza di Diego Simeone è di averli recuperati per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Chelsea in programma il 23 febbraio al Wanda Metropolitano.

Nuestros jugadores @CarrascoY21 y @mariohermoso5 han dado positivo por COVID-19 en las últimas pruebas PCR realizadas; se encuentran en sus respectivos domicilios cumpliendo el aislamiento que marca el protocolo. ℹ https://t.co/WlQjvMPYfa — Atlético de Madrid (@Atleti) January 30, 2021

Foto: mundo deportivo