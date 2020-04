Atletico Madrid: giocatori e staff rinunciano al 70% dello stipendio per salvaguardare 430 dipendenti

Anche l’Atletico Madrid scende in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. I giocatori e lo staff del club spagnolo – come si legge in un comunicato ufficiale – fanno fronte comune per aiutare chi è più in difficoltà ricorrendo all’Erte: i Colchoneros hanno deciso di rinunciare al 70% degli ingaggi finché persisterà lo stato d’emergenza in Spagna. La riduzione si applica alla prima squadra maschile, a quella femminile e all’Atletico B. Questo accordo, fa sapere il club, permetterà a 430 dipendenti colpiti dagli effetti della pandemia di conservare il proprio stipendio per intero: metà sarà pagato grazie a giocatori e staff tecnici, l’altra meta’ sarà a carico dai dirigenti.

El primer equipo y los miembros del Comité de Dirección del club aportarán a partes iguales las cantidades necesarias para complementar el salario de 430 empleados afectados por el ERTE ➡ https://t.co/7uohA4aUSz — Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2020

Foto: AS