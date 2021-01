Atletico Madrid, fatta per l’arrivo di Dembelé dal Lione

Altro importante innesto in casa Atletico Madrid. Come riporta Marca, i “colchoneros” hanno chiuso con il Lione per l’acquisto di Moussa Dembelé.

L’attaccante francese sarà infatti il sostituto di Diego Costa nella rosa di Simeone, dopo l’addio allo spagnolo prima di Natale.

Il Lione ha accettato la cifra di 33 milioni di euro messa sul piatto dagli spagnoli. Martedì Dembelé sarà a Madrid per la firma con l’Atletico.

Foto: Twitter personale