Atletico Madrid, ecco l’annuncio di Saul: nasce il Club Costa City

E’ arrivato il tanto atteso annuncio di Saul Niguez sul suo nuovo club. Come prevedibile, il centrocampista spagnolo non ha annunciato l’addio all’Atletico Madrid. Infatti, Saul si riferiva all’inaugurazione di un suo nuovo club di scuola calcio: il Club Costa City, sponsorizzato dalla Nike.

THERE IS A NEW TEAM IN THE CITY @clubcostacity

🔗 https://t.co/5DnWj0KRYQ pic.twitter.com/qk980lCi0R

— Saúl Ñiguez (@saulniguez) June 3, 2020