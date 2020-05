Atletico Madrid, è ufficiale il ritorno di Caio Henrique dal Gremio

L’Atletico Madrid ha richiamato alla base Caio Henrique, terzino sinistro che ha trascorso la stagione in prestito al Gremio. I Colchoneros nei giorni scorsi avevano informato il club brasiliano dell’intenzione di concludere il prestito in anticipo rispetto alla scadenza prevista per la fine del 2020. Caio Henrique torna così ufficialmente all’Atletico, a confermare il tutto è stato il Gremio tramite una nota sui social:

A pedido do Atlético de Madrid, o lateral Caio Henrique retornará ao clube espanhol. O Grêmio agradece ao atleta pela dedicação e serviços prestados durante o período que vestiu a camisa tricolor. https://t.co/v7VBS5Jtvf pic.twitter.com/sPqj2fgsTe — Grêmio FBPA (de 🏡) (@Gremio) May 29, 2020

Foto: Twitter ufficiale Gremio