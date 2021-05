Atletico Madrid e Lille, primi match ball. Attesa per i titoli in Spagna e in Francia

I campionati in Italia, in Inghilterra e in Germania sono stati assegnati, mancano all’appello la Spagna e la Francia con i campionati decisamente più equilibrati rispetto alle vittorie di Inter, Manchester City e Bayern Monaco nei rispettivi paesi. Oggi possono arrivare le tanto attese assegnazioni per Atletico Madrid e Lille, due sorprese che non erano considerate favorite alla vigilia. In Liga, l’Atletico di Simeone ha due punti di vantaggio rispetto al Real Madrid e alle 18:30 giocano tutte in contemporanea, l’Atletico riceve l’Osasuna, mentre i Blancos vanno in trasferta a Bilbao. In Francia la situazione è ancora più favorevole per la capolista: il Lille ha tre punti di vantaggio rispetto al Psg e basterebbe una vittoria in casa alle 21 contro il Saint-Etienne, il Psg affronterà il Reims in casa. A due giornate dalla fine questi campionati sono ancora aperti, chissà se si chiuderanno questa sera o sarà rimandato tutto alla prossima giornata.

Foto: Twitter Lille