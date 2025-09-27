Atletico Madrid devastante: storico 5-2 al Real Madrid. Doppietta di Alvarez, poi Sorloth, Le Normand e Griezmann

27/09/2025 | 18:35:12

Storico 5-2 dell’Atletico Madrid al Real, i ragazzi di Simeone giocano una grande gara e dilagano sulla squadra di Xabi Alonso. Apre Le Normand, poi rimonta Real con Mbappè e Guler, ma nella ripresa è un dominio dei colchoneros con Sorloth, la doppietta di Alvarez e Griezmann nel finale.

Marcatori: 14′ Le Normand (A), 25′ Mbappé (R), 36′ Arda Guler (R), 48′ pt Sorloth (A), 50′ rig. Alvarez (A), 64′ Alvarez (A), 93′ Griezmann (A)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko (83′ Galan); G. Simeone, Barrios (92′ Baena), Koke, Nico Gonzalez (83′ Griezmann); Sorloth (67′ Gallagher), Alvarez (92′ Molina). All. D. Simeone

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal (59′ Camavinga), Militao (46′ Asencio), Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Arda Guler (59′ Mastantuono), Bellingham (70′ Rodrygo), Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso

FOTO: X Atletico