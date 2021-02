Atletico Madrid-Chelsea non si giocherà a Madrid: prende quota l’ipotesi Genova

Ora è ufficiale: la sfida tra Atletico Madrid e Chelsea, valida per l’andata degli ottavi di Champions League, non potrà disputarsi al Wanda Metropolitano o in territorio spagnolo dopo che il Consiglio dei Ministri ha esteso le restrizioni per i voli provenienti dal Regno Unito fino al 2 marzo.

Diego Pablo Simeone, secondo As, vorrebbe giocare a Bucarest perché gli evoca piacevoli ricordi (Europa League vinta contro l’Athletic Club nel 2012), mentre l’opzione più probabile sembra essere lo spostamento in Italia, al Luigi Ferraris di Genova.

Già una gara di Europa League, quella tra Real Sociedad e Manchester United, ha trovato la sua collocazione in Italia, allo Juventus Stadium.

Foto: Twitter Città di Genova