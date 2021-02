Atletico Madrid-Chelsea, le formazioni ufficiali

Insieme a Lazio-Bayern in campo nel martedì di Champions anche Atletico Madrid e Chelsea.

La sfida si giocherà all ‘Arena nazionale di Bucarest, in Romania, perché fino al prossimo 2 marzo il Governo spagnolo non consente l’atterraggio in patria di voli in arrivo dalla Gran Bretagna.

Queste le formazioni ufficiali:

Atletico Madrid(4-4-2): Oblak; Llorente, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Koke, Saul, Lemar; Joao Felix, Suarez.

Chelsea (4-3-3): Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso; Mount, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Giroud, Werner.

