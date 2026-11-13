Atletico Madrid, brutte notizie: Lookman chiede il cambio con la Nigeria, possibile infortunio muscolare

13/11/2026 | 20:23:44

Serata dai due volti per Ademola Lookman. L’ala dell’Atletico Madrid è stato schierato titolare dalla sua Nigeria nel confronto contro la Tanzania nell’African Nations Cup. Dopo appena due minuti ha servito l’assist per il momentaneo 1-0 firmato da Yusuf, prima di allarmare a distanza il Cholo Simeone alla fine del primo tempo accasciandosi al suolo e chiedendo il cambio. Uscito con le proprie gambe dal terreno di gioco, tutto lascia presumere un infortunio muscolare.

Foto: Sito Atletico Madrid