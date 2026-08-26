Atletico Madrid: Alvarez non presente all’allenamento mattutino per aver accusato un mal di pancia
26/08/2026 | 11:06:54
Continua a tenere banco lo spinoso caso legato al futuro di Julian Alvarez. L’argentino non si è presentato questa mattina al centro d’allenamento dell’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da fonti vicine al club, l’ex Manchester City avrebbe passato una brutta notte a causa di un mal di pancia. Una strategia per tirare ancora di più la corda o una vera indisposizione?
Foto: Instagram Atletico