Atletico-Juve, tegola per Simeone: Diego Costa salterà il ritorno per squalifica

L’Atletico Madrid dovrà fare a meno di Diego Costa nell’ottavo di ritorno contro la Juve. L’attaccante spagnolo, infatti, era diffidato ed è stato ammonito nei primi minuti della sfida del Wanda Metropolitano per essersi mosso anzitempo dalla barriera sugli sviluppi di una punizione battuta da CR7: l’ex Chelsea salterà la partita di Torino per squalifica, una brutta tegola per Simeone.

Foto: Twitter ufficiale Liga