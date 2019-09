Atletico-Juve, le ultimissime sulle probabili formazioni

Torna la Champions League e domani sera andrà in scena già un grande incrocio, quello tra Atletico Madrid e Juventus. Simeone dovrebbe schierarsi con il consueto 4-4-2 con Oblak in porta, Trippier, Savić, Giménez e Lodi nella linea difensiva, Koke, Ñiguez, Llorente e Lemar in mezzo al campo; Joao Félix al fianco di Diego Costa in attacco. Sarri sarebbe intenzionato a disporsi con il 4-3-3: Szczęsny tra i pali, nel pacchetto arretrato Danilo a destra, Bonucci e De Ligt centrali e Alex Sandro a sinistra; Pjanic (in alternativa è pronto Bentancur) in cabina di regia con Khedira e Matuidi ai lati a centrocampo; in avanti tridente composto da Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo. Appuntamento alle 21:00 al Wanda Metropolitano. A seguire le probabili formazioni:

Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savić, Giménez, Lodi; Koke, Ñíguez, Llorente, Lemar; Félix, Costa. Allenatore: Simeone.

Juventus: Szczęsny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Foto: Liga Twitter