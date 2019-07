Atletico, Joao Felix si presenta: “Sono qui per scrivere la mia storia”

Il neo acquisto dell’Atletico Madrid, la stella portoghese Joao Felix, si è presentato quest’oggi nel corso di una conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue parole: “Sono molto felice di entrare a far parte della storia di questo club. I miei nuovi compagni mi hanno accolto bene. Sono qui per cercare di aiutare il club il più possibile. Ronaldo? E’ il migliore del mondo. In nazionale mi ha parlato di Madrid. Io sono qui per essere ricordato Joao Felix. Cristiano è Cristiano, io sono Joao Felix”.

Foto: twitter ufficiale Atletico Madrid