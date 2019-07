Atletico, il gioco al rialzo per Angel Correa ha una motivazione

Angel Correa può lasciare l’Atletico Madrid durante questa sessione di mercato. Le autorevoli anticipazioni provenienti dall’Argentina (leggi qui) sul forte interesse del Milan per l’attaccante classe ’95 sono confermate, ma – come vi abbiamo raccontato – prima di fare sul serio servono alcune uscite e soprattutto che i diretti interessati accettino eventuali destinazioni. Anche perché l’Atletico Madrid, proprietario del cartellino di Correa, gioca al rialzo e questa strategia ha una motivazione ben precisa: con i soldi ricavati dalla possibile cessione dell’argentino, i Colchoneros vogliono finanziare un’importante operazione in entrata. E i profili sul taccuino dell’Atletico sono due: Christian Eriksen (una pista che vi abbiamo svelato in esclusiva) e James Rodriguez, sul quale c’è sempre il Napoli.

Foto: Twitter personale Correa