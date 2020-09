Atletico, è già un gran Suarez: doppietta e assist, Granada travolto 6-1

Non si è fatto certo attendere Luis Suarez: alla sua prima comparsa con l’Atletico Madrid è già show per l’attaccante uruguaiano ex Barcellona, autore di una gran bella doppietta e di un assist a Llorente per il 6-1 rifilato al Granada. Colchoneros avanti già al 9′ con Costa, mentre al 19′ Saul divora un rigore. Nel secondo tempo il raddoppio di Correa al 47′ e il terzo gol di Felix al 65′, prima dell’ingresso in scena di Suarez, al 70′: prima l’assist per Marcos Llorente, poi la doppietta sul finale di gara. Per il Granada gol della bandiera di Molina.

Foto: Twitter Atletico