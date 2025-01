Atletico e Borussia Dortmund puntano la pepita danese Tristan Panduro

Si chiama Tristan Panduro, ha 17 anni, gioca nel Copenaghen e in patria è già considerato un gioiello del calcio europeo. Milita ancora nelle giovanili, ma vanta già una nutrita platea di pretendenti al suo cartellino. Secondo Foot Mercato, sul talentuoso centrocampista (munito di cittadinanza danese e inglese) ci sarebbe infatti l’interesse di due top club come Atletico Madrid e Borussia Dortmund, che starebbero sondando il terreno per il colpo.

Foto: Sito Copenaghen