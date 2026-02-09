Atletico, dove è finito Julian Alvarez? L’argentino non segna da dicembre. Ma Simeone lo protegge: “E’ il nostro top player”

09/02/2026 | 18:07:34

Il momento altalenante dell’Atletico Madrid, che non riesce a trovare continuità, si sposa con la crisi e il digiuno del suo gioiellino, l’attaccante campione del Mondo, Julian Alvarez.

La stella argentina, non segna in campionato dal 1° novembre e l’ultimo gol in assoluto risale al 9 dicembre in Champions League. Un digiuno che pesa anche sulla squadra.

Simeone, nel post gara, dell’ultima sfida in Liga, ha però difeso il giovane attaccante: “Non credo sia giusto continuare a parlare di Julián. Abbiamo grande fiducia in lui: è un giocatore fondamentale, il migliore che abbiamo. Ci aspettiamo che dia ancora di più nei momenti decisivi che ci attendono”.

Foto: sito Atletico