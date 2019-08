Brutte notizie in casa Atletico Madrid che riguardano da vicino Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, come annuncia il club spagnolo con un report medico, ha subito una distorsione al ginocchio durante l’allenamento e oggi non si allenerà in vista della sfida di domenica contro l’Eibar. Le sue condizioni restano da valutare.

Foto: Marca