L’Atletico Madrid, dopo aver perso per infortunio due pezzi importanti come Savic e Diego Costa, può sorridere: all’allenamento di oggi, in vista della prossima sfida di Liga contro il Granada, era presente anche Joao Felix. Il giovane fuoriclasse portoghese, fermatosi un mese fa a causa di un problema alla caviglia, torna a disposizione di Diego Pablo Simeone e ci sarà contro la Juventus in Champions League.