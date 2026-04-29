Atletico-Arsenal 1-1 di rigore. Julian Alvarez risponde a Gyokeres

29/04/2026 | 22:59:52

Atletico-Arsenal non si superano al Wanda Metropolitano. Finisce 1-1 di rigore nella gara di andata della semifinale di Champions League.

Gara molto bloccata nel primo tempo, che si sblocca al 43′. Calcio di rigore, molto contestato siglato da Gyokeres. Lo svedese supera Oblak dagli undici metri con un destro potentissimo e preciso.

Nella ripresa, reazione Atletico veemente. Prima ci prova Julian Alvarez, calcio di punizione che termina sull’esterno della rete. Subito dopo, doppia chance prima Lookman e poi Griezmann, salva Oblak.

Al 55′, calcio di rigore per l’Atletico. Destro di Llorente, colpisce di mano White, rigore anche per l’Atletico. Julian Alvarez non sbaglia ed è 1-1.

Trema l’Arsenal, l’Atletico spinge e sfiora il 2-1. Al 60′, traversa clamorosa di Griezmann che sfiora il ribaltone.

Al 74′ altra chance per l’Atletico, Lookman entra in area, calcia di sinistro ma Raya salva. Grossa chance per l’ex Atalanta.

Al 78′ altro calcio di rigore assegnato, all’Arsenal stavolta. Fallo di Hancko su Eze. Dopo un lungo controllo al VAR, tiro dal dischetto revocato.

Foto: sito Atletico