Atletico, arriva un altro Simeone: è il terzogenito del Cholo. Ma il River non ci sta

In casa Atletico Madrid è arrivato un “nuovo” Simeone. Si tratta di Giuliano, terzogenito di Diego Pablo. Il giovane, secondo quanto rivela la stampa iberica, nei giorni scorsi si sarebbe aggregato al settore giovanile dei Colchoneros. In Argentina, però, non l’hanno presa bene: come si legge tra le colonne di Olè, il River Plate avrebbe chiesto un risarcimento all’Atletico poiché il trasferimento si sarebbe compiuto senza il permesso dello stesso club argentino.

Foto: Sport Illustrated