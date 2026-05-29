Atletico, altro attacco al Barcellona: “Noi non mettiamo a libro paga il vicepresidente degli arbitri”

29/05/2026 | 20:22:32

Nuovo atto della vicenda social tra Atletico Madrid e Barcellona, dopo le indiscrezioni sulla trattativa dei catalani per Julian Alvarez, i Colchoneros hanno risposto ancora a tono su X: “Ci siamo. Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema. Ci sono finiti i biglietti per il concerto di domani e miglioriamo la proposta precedente per acquistare Pedri. Eper completare il tris ci siamo montati la testa con l’acquisto di Raphinha. L’Atletico scrive ironizzando: “Il giocatore arriva in prestito per una stagione in cambio di Ford e Smith. Negli ultimi mesi stiamo subendo una campagna di molestie e attacchi contro uno dei nostro giocatori. Filtri interessati, fake news, continue mancanze di rispetto. A noi non verrebbe in mente di avere a libro paga il vicepresidente degli arbitri o di ricorrere a favori politici per iscrivere i giocatori. RISPETTO E VALORI”.

Foto: sito ufficiale atletico madrid