Athletic Bilbao, Yeray Alvarez squalificato per doping

08/09/2025 | 17:30:01

La UEFA ha squalificato il giocatore dell’Athletic Bilbao, Yeray Alvarez, fino al 2 aprile 2026. Il calciatore spagnolo è risultato positivo a un controllo antidoping dello scorso 1 maggio, al termine di un match Europa League. Le analisi hanno rivelato la presenza di canrenone, una sostanza vietata. La sentenza è pesantissima: 10 mesi di stop per il centrale dell’Athletic. La squalifica scadrà precisamente tra 206 giorni.

Foto: Ansa