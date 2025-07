Athletic Bilbao, Yeray Alvarez positivo al test antidoping. La causa un farmaco per i capelli

11/07/2025 | 10:45:55

Yeray Alvarez calciatore dell’Athletic Bilbao, è risultato positivo a un controllo antidoping effettuato dalla UEFA dopo la semifinale d’andata di Europa League contro il Manchester United al San Mamés. A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso difensore basco attraverso un comunicato diffuso sui propri canali social: “Da quando ho superato la mia malattia, seguo un trattamento contro l’alopecia. Abbiamo verificato che il risultato positivo è stato causato dall’assunzione involontaria di un farmaco preventivo contro la caduta dei capelli contenente una sostanza proibita”, ha spiegato Yeray, che in passato ha avuto un tumore ai testicoli. Attualmente il procedimento disciplinare è in fase istruttoria e coperto da riservatezza, motivo per cui il giocatore è stato sospeso in via provvisoria e non può rilasciare ulteriori dichiarazioni.

Il club ha immediatamente pubblicato una nota ufficiale nella quale esprime rammarico per “l’errore umano” commesso dal giocatore, ribadendo la propria fiducia nel difensore, colonna portante dello schema di Valverde. Yeray ha ringraziato pubblicamente l’Athletic Club per il sostegno ricevuto sin dal primo momento e ha espresso fiducia nelle istituzioni sportive: “Sto lavorando con convinzione alla mia difesa, con l’obiettivo di tornare in campo il prima possibile. Una volta chiuso il procedimento, darò tutte le spiegazioni del caso”.

Foto: sito Athletic Bilbao