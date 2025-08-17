Athletic Bilbao-Siviglia, le formazioni ufficiali: Juanlu Sanchez titolare
17/08/2025 | 18:40:33
Esordio in LaLiga per Athletic Bilbao e Siviglia. Tutto pronto per il match del San Mames, con gli allenatori che hanno annunciato le loro scelte. Di seguito le formazioni ufficiali:
Athletic Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon, Areso, Vivian, Paredes, Yuri, Galarreta, Jauregizar, N. Williams, Berenguer, I. Williams, Maroan. All. Valverde.
Siviglia (3-4-1-2): Nyland, Juanlu Sanchez, Castrin, Koke Salas, Carmona, Sow, Gudelj, Agoumé, Lukebakio, Idumbo, Akor. All.: Almeyda.
Foto: Instagram Juanlu Sanchez