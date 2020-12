Athletic Bilbao-Real Sociedad: le formazioni ufficiali

Si gioca anche l’ultimo dell’anno in Liga, due gare oggi per chiudere il sedicesimo turno, ecco le scelte definitive dei due allenatori per Athletic Bilbao-Real Sociedad, il calcio d’inizio è fissato alle 14.00:

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Capa, Nunez, Martinez, Berchiche; Vesga, Vencedor; Williams, Muniain, Berenguer; Villalibre.

All. Garitano.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Portu, Guevara, Merino, Oyarzabal; Guridi, Isak.

All. Alguacil.

Foto: sito ufficiale Real Sociedad