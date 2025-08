Cori offensivi nei confronti del Barcellona: l’Athletic Bilbao multato dalla Federazione

06/08/2025 | 13:35:08

Nuova multa in arrivo per l’Athletic Bilbao. Il motivo? I cori offensivi ripetuti durante la partita Athletic Bilbao-Barcelona nel corso dell’ultima giornata de LaLiga 2024-25. Il Comitato Disciplinare della Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha comunicato alla società basca una nuova sanzione di 9.000 euro per i sopracitati cori che, spiega SPORT, vanno considerati come “espressioni di odio che incitano alla violenza” e non come semplici manifestazioni di disapprovazione.

Foto: Instagram Athletic