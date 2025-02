Athletic Bilbao, due assenze importanti. Da valutare per la Roma

Due stop importanti per l’Athletic Bilbao nel giro di poco tempo. Dopo Sancet, che ha accusato un infortunio muscolare, la prossima avversaria della Roma agli ottavi di Europa League deve fare i conti anche con l’assenza della stella Nico Williams. Come riportato dal club, l’attaccante ha saltato l’allenamento odierno a causa di una sindrome influenzale. Da monitorare le sue condizioni in vista del doppio appuntamento con i giallorossi.

Foto: Instagram personale