Athletic Bilbao, cresce l’ottimismo sul tesseramento di Laporte

04/09/2025 | 10:22:43

È una delle situazioni di mercato più intricate e complesse di questa estate, ma, secondo il Bilbao, il matrimonio tra la società basca e Laporte, alla fine si farà. A riportare la notizia è lo spagnolo COPE. Nonostante il club abbia annunciato mercoledì che la FIFA aveva respinto la richiesta di trasferimento del difensore, l’accordo potrebbe essere approvato, secondo la testata, il Bilbao è pienamente fiducioso che il difensore centrale francese sarà disponibile per giocare tra circa 15 giorni.

laporte twitter al nassr

