Athekame: “Quando mi ha chiamato il Milan ho provato tante emozioni. Darò il massimo senza mettermi pressioni”

11/09/2025 | 20:50:02

Intervistato da Blick.ch, Zachary Athekame ha parlato della sua nuova avventura in Italia con la maglia del Milan: “È tutto davvero molto diverso. Ci si rende conto che la Svizzera, senza mancare di rispetto, è piccola se paragonata ai veri paesi del calcio. In questo Paese si vede la grandezza e l’impatto che il calcio ha sulla gente. È un altro mondo. È il Milan, tutti conoscono la storia di questo club. È un onore per me esserci. Quando mi hanno chiamato ho provato molte emozioni. Ma bisogna rimanere lucidi. Sono molto contento e ora mi concentro sul lavoro. È mio compito dare il massimo in allenamento per guadagnarmi il posto. Non mi metto pressione, resto sereno”.

Foto: Instagram Athekame