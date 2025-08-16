Athekame: “Non vedo l’ora di lavorare con Allegri e imparare tanto. Sono pronto a dare tutto”

Si presenta Zachary Athekame in casa Milan. Il giocatore ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero: “Mi sento bene e in forma, sono molto orgoglioso di vestire questi prestigiosi colori. Non vedo l’ora di giocare”.

Sul suo passato in rossonero con il Neuchatel: “Sì è vero, devo dire che il rossonero mi dona! Sono felice di poter indossare ancora questi colori”.

Sull’essere uno dei più giovani della squadra: “Sì è vero, credo di poter migliorare imparando molto dai miei compagni di squadra, perché qui c’è molta esperienza. Sono contento di aver avuto questa opportunità”.

Sul connazionale Jashari: “Sì, conosco Ardon dall’U21 della Svizzera. Ho già parlato con lui, non vedo l’ora di incontrarlo di nuovo a Milanello”.

Sull’adattamento al calcio italiano “Conosco la Serie A, è un campionato molto tattico e difficile. Io penso di portare personalità e carattere per cercare di aiutare la squadra nel migliore dei modi. Quello italiano e quello svizzero sono due campionati e paesi diversi, qui il calcio è molto tattico rispetto che da altre parti, sarò curioso di imparare tutto dai miei compagni”.

Sulla miglior zona di campo: “Sono un terzino destro, ma posso giocare come laterale alto nel 3-5-2”.

Su Allegri: “Ci siamo sentiti, mi ha detto che questo campionato è importante per i difensori, è un posto dove poter imparare bene la tattica. Io sono entusiasta e non vedo l’ora di iniziare”.

Su cosa si aspetta: “Come già detto sono carico e voglioso di poter crescere e migliorarmi sotto tutti i punti di vista. Arrivo al Milan con grande determinazione e ambizione”.

Sui miglioramenti “Sono giovane, ho molto da imparare ancora e credo che sarà tutto un discorso generale, non c’è qualcosa di specifico: migliorerò grazie a club e allenatore”.

Foto: sito Milan