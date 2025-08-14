Milan, è il giorno di Athekame: il difensore è atteso a Milano

14/08/2025 | 10:25:05

Zachary Athekame si muove verso Milano, e verso il Milan. L’arrivo del difensore svizzero è atteso nella mattinata di oggi, dopodiché l’ormai ex Young Boys svolgerà le visite mediche di rito e apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club di Milanello. L’affare raccontato agli albori da Gianluigi Longari si è concretizzato in favore della società rossonera. Pronto ad attenderlo Massimiliano Allegri & Co. volenterosi di riconquistare un posto in Champions League.

Foto: Instagram Athekame