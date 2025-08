Athekame-Milan no stop: la distanza si riduce

03/08/2025 | 18:33:46

Gli accordi vanno celebrati quando vengono raggiunti, quindi serve sempre un minimo di prudenza. Ma per Zachary Athekame, terzino destro svizzero-nigeriano classe 2004, al Milan manca poco. Lo Young Boys non avrebbe chiuso cederlo, ma quando si è materializzato il Milan è stato lo stesso Athekame a spingere per andar via, ritenendola un’irrinunciabile occasione della sua giovane carriera. Lo Young Boys era partito da una richiesta di 10 milioni più bonus, adesso si potrebbe arrivare alla definitiva quadratura per una cifra complessiva di 10 milioni, bonus compresa. Probabilmente qualcosa in meno, le parti sono costantemente al lavoro, partendo da una base di 7-8 milioni. Una differenza enorme rispetto al cartellino di Guela Doué, valutato circa 30 milioni dallo Strasburgo e seguito per pochi giorni del Milan che poi ha intuito la necessità di virare su un altro obiettivo. Ora i rossoneri confidano di chiudere per Athekame.

FOTO: Instagram Athekame