Athekame: “Allegri punta molto sulla difesa. Vi svelo il mio idolo”

21/08/2025 | 16:10:36

Zachary Athekame si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore rossonero. Le dichiarazioni del terzino del Milan: “70mila persone a San Siro? Sappiamo tutti che il Milan è un grande club con un grande stadio. È una motivazione, così come la storia del club”. Su Allegri: “Cosa mi chiede? Con il mister lavoriamo molto tatticamente e difensivamente, molto bene. È molto importante la difesa per lui, è molto puntiglioso. Quanto ha influito Allegri nella mia scelta? L’impatto è stato molto positivo, è un grande allenatore. Io sono uno che vuole apprendere al massimo e migliorare. Milanello? Mi ha impressionato tutto, sono arrivato in una squadra con tanti grandi giocatori. Ho avuto una grande impressione del centro sportivo”. Sul suo idolo: “A chi mi ispiro? Il mio idolo è sempre stato Dani Alves, l’ho sempre guardato con ammirazione”. Una chiosa finale: “Ho dei buoni dati come Nuno Mendes, non voglio paragonarmi ad altri. Mi voglio concentrare su me stesso”.

Foto: Instagram Athekame