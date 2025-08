Athekame, l’interesse del Milan e le condizioni

02/08/2025 | 19:08:17

Il Milan ha intuito quanto sia complicato arrivare a Guela Doué, valutazione vicina ai 30 milioni e muro dello Strasburgo, e cerca un terzino destro a condizioni più economiche. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari, c’è gradimento nei riguardi di Zachary Athekame dello Young Boys. Gli svizzeri non vorrebbero cederlo, tuttavia potrebbero prendere in considerazione proposte da 10 milioni. Ovviamente Athekame gradirebbe il trasferimento in rossonero.

Foto: sito Milan