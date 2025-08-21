Milan, Athekame si presenta: “Emozionato sin dalla prima chiamata. Sul ruolo…”

21/08/2025 | 16:00:54

Zachary Athekame si è presentato ai microfoni della stampa come nuovo giocatore rossonero. Le prime parole del terzino del Milan: “Penso che in allenamento lavoriamo sotto ogni aspetto. È vero che sulla fascia sinistra ci fosse un grande binario, ma penso che stiamo lavorando bene anche a destra. Penso di essere un giocatore bravo offensivamente e che giocheremo sia a destra che a sinistra”. Sul ruolo: “Di base ho giocato terzino destro in una difesa a 4, ma anche in un centrocampo a 5 sono disposto a giocare. Preferisco giocare come esterno destro in quel caso, ma sono disponibile anche a giocare da braccetto a tre se il mister avrà bisogno di me lì”. Sulla prima chiamata del Milan: “La mia reazione è stata veramente incredibile, tantissime emozioni. Poi sono dovuto rimanere calmo, ora sono molto contento. Sono qui per lavorare. Primo contatto quando è stato? Tre settimane circa, non so esattamente la data”.

Foto: Instagram Athekame