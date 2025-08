Athekame atteso a Milano. Il retroscena dal passato: ha già giocato con Jashari

06/08/2025 | 17:30:18

Athekame, trattativa che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, è atteso a Milano per iniziare la nuova avventura con la maglia del Milan. E dalla carriera dell’esterno offensivo spunta un curioso retroscena che si collega direttamente a Jashari, fresco centrocampista dei rossoneri. Durante l’ esperienza con la Svizzera Under 21, il terzino ha avuto in tre occasioni la possibilità di giocare anche Ardon Jashari, anche se hanno giocato insieme in tutto solamente 34 minuti. Adesso le loro strade sono pronte a incrociarsi ancora una volta a Milanello. Ancora poche ore e i due talenti potranno riabbracciarsi.

Foto: insta personale Athekame