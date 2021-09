Atalanta, Zapata torna in gruppo ma è ancora in dubbio per sabato

Prosegue la marcia di avvicinamento alla partita con la Fiorentina della 3ª giornata della Serie A TIM 2021-2022 in programma sabato al Gewiss Stadium. I nerazzurri si sono allenati questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Zapata è tornato a lavorare con la squadra (ancora in dubbio il suo recupero per la gara di sabato), anche Piccoli di nuovo in gruppo, sempre out Hateboer. Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali altri cinque giocatori: de Roon e Scalvini si sono allenati con il gruppo, Demiral, Lovato e Mæhle invece hanno fatto un allenamento individuale. In serata rientreranno a Bergamo anche Iličić, Miranchuk e Pašalić.

Domani, giovedì 9 settembre, sempre al Centro Bortolotti e a porte chiuse, la preparazione proseguirà con un’altra seduta pomeridiana.