Atalanta, visite mediche per Cuadrado: nuovo rinforzo sulle fasce

Nel post partita di Torino-Atalanta, Gasperini ha suonato l’allarme per quanto riguarda la rosa troppo corta della dea. E allora ecco un altro regalo per il tecnico piemontese, come vi avevamo svelato due giorni fa: Cuadrado, forse in giornata, diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Il colombiano sta svolgendo le visite mediche presso la Casa di cura “La Madonnina” di Milano. Nonostante, dunque, l’arrivo di Bellanova, come da noi raccontato e previsto, ecco un altro rinforzo sull’esterno.