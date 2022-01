Atalanta, visite mediche in corso per Boga: sarà a disposizione dopo la Coppa d’Africa

Sono in corso in questo momento le visite mediche di Jeremie Boga con l’Atalanta, in cui si trasferisce dal Sassuolo. Completato l’iter medico sanitario il calciatore firmerà il proprio contratto con la Dea prima di tornare a Jeddah, nel ritiro della Costa d’Avorio, per poi essere a disposizione di Gasperini dopo l’Epifania. FOTO: Twitter Boga