Atalanta, venerdì la grande festa

Tempo di festeggiamenti per l’Atalanta dopo l’incredibile stagione disputata dai nerazzurri, culminata con l’incredibile vittoria dell’Europa League interrompendo la striscia di imbattibilità del Bayer Leverkusen (3-0 perentorio con tripletta del funambolico Ademola Lookman). Senza dimenticare che per la squadra di Gasperini vi è la possibilità di concludere il campionato con un eccellente terzo posto. I nerazzurri infatti giocheranno il due Giugno il recupero della ventinovesima giornata contro la Fiorentina. Mentre attualmente si trovano al quarto posto con 69 punti, in caso di vittoria contro la viola gli orobici scavalcherebbero la Juventus arrivando a 72 punti.

Prima però i nerazzurri festeggeranno insieme ai propri tifosi: è stata ufficializzata per venerdì 31 Maggio la grande festa della Dea. Per le ore 20.30 è prevista la partenza del pullman scoperto da Largo Colle Aperto in Citta Alta. L’arrivo invece sarà in Via Fossoli (Lato Curva Nord Pisani Gewiss Stadium).

Foto: sito Atalanta