Atalanta-Valencia, le ultimissime sulle probabili formazioni

Dopo un’incredibile fase a gironi, l’Atalanta cercherà l’appuntamento con la storia. Domani a San Siro arriva il Valencia per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Andiamo a dare un sguardo alle probabili formazioni del match.

Gasperini è pronto a confermare il collaudato 3-4-1-2: in porta Gollini, davanti a lui linea a tre formata da Toloi, Palomino e Djimsiti; in mezzo al campo spazio a De Roon e Pasalic, mentre sulle corsie laterali agiranno Castagne e Gosens. In attacco, Papu Gomez e Ilicic a supporto di Duvan Zapata. Celades dovrebbe schierare i suoi con il solito 4-4-2: in porta Domenech, difesa composta da Wass, Diakhaby, Mangala e Gayà. A centrocampo Kondogbia e Parejo, sulle fasce Ferran e Soler, mentre i due attaccanti titolari saranno Guedes e Maxi Gomez.

ATALANTA-VALENCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini.

Valencia (4-4-2): Domenech, Wass, Diakhaby, Mangala, Gayà; Ferran, Parejo, Kondogbia, Soler; Maxi Gomez, Guedes. All. Celades.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta