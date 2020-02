Atalanta-Valencia, cambio last minute: out Djimsiti, gioca Caldara dal 1′

Cambio dell’ultimo minuto nella formazione dell’Atalanta per la sfida contro il Valencia. Gasperini dovrà fare a meno di Berat Djimsiti, che ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento. Al suo posto in campo Mattia Caldara dal primo minuto.

