Atalanta-Valencia: brivido Champions, tutto pronto per l’appuntamento con il destino

Manca poco e il sipario del Gewiss Stadium si aprirà per Atalanta–Valencia, gara valida per l’andata degli ottavi di finale della Champions League.

Per gli uomini di Gasperini si tratta di un autentico appuntamento con la storia: di fatto la Dea, per la prima volta nella sua storia, scenderà in campo per un ottavo di finale nella massima competizione europea.

Dall’altra parte un Valencia, geneticamente più esperto, a cui però i numeri non sorridono: per gli spagnoli soltanto una vittoria nelle precedenti otto trasferte disputate al cospetto di una squadra italiana nel teatro della Champions.

Per l’Atalanta un altro record particolare: è la prima “Cenerentola” in Coppa dei Campioni a giungere sino alla fase ad eliminazione diretta dopo la favola Leicester City nel 2017, così come rappresenta un inedito per i nerazzurri l’incontro con un avversario spagnolo. Ci sono tutti i presupposti per provare a scrivere un nuovo capitolo della meraviglia Atalanta: tutto pronto per l’appuntamento con il destino.

