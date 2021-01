Atalanta, un’altra impresa: elimina la Lazio in 10 contro 11. E sbaglia un rigore

Un’altra impresa per l’Atalanta che ha conquistato le semifinali di Coppa Italia (affronterà la vincente di Napoli-Spezia) eliminando la Lazio. Soprattutto ha vinto per 3-2 in 10 contro 11 per l’espulsione di Palomino all’8’ st (fallo da ultimo uomo). Il risultato era fermo sul 2-2, maturato nel primo tempo grazie ai gol di Djimsiti (7’), Muriqi (17’), Acerbi (34’) e Malinovski (37’). Ebbene, l’Atalanta ha avuto la forza di trovare il gol qualificazione in inferiorità numerica con Miranchuk, quattro minuti dopo l’espulsione di Palomino. E subito dopo Zapata si è fatto parare un calcio di rigore.

Foto: Twitter Atalanta