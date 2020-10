Atalanta, un altro stop: 1-3 in casa. Samp super, Ranieri bestia nera di Gasperini

Terza vittoria consecutiva per la Sampdoria che si prende uno scalpo importante, quello dell’Atalanta di Gasperini, che subisce la seconda sconfitta consecutiva. Ranieri si conferma bestia nera di Gasperini.

Parte bene l’Atalanta che prova a fare la partita come di consueto, nonostante i tanti cambi di Gasperini. Su una contropiede perfetto, però, la Sampdoria passa al 13′. Quagliarella, servito in area, si porta la palla sul sinistro e buca Sportiello per l’1-0.

L’Atalanta prova a reagire e ha diverse occasioni interessanti con Ilicic e Gomez, ma non sfonda, anzi, al 43′ la Sampdoria ha la palla per il 2-0. Fallo di mano di Mojika e calcio di rigore per i blucerchiati. Dagli 11 metri, Quagliarella si fa parare il rigore da Sportiello che tiene in vita la Dea.

Nella ripresa, nonostante i cambi di Gasperini, con Zapata, Malinovski, Hateboer, Gosens e Toloi dentro, la Sampdoria raddoppia al 59′ con Thorsby, con un ottimo colpo di testa.

Doccia gelata per i nerazzurri che però trovano la forza di riaprire la gara all’81’con un rigore realizzato da Zapata, per un fallo (molto dubbio) di Keita sullo stesso colombiano.

Assalto dei bergamaschi nel tentativo di rimontare la gara ma nel recupero, la Sampdoria cala il tris con Jankto in contropiede.

Seconda sconfitta di fila per l’Atalanta, terza vittoria di fila per la Sampdoria che compie un grande balzo in classifica.

Foto: Twitter Atalanta