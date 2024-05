Atalanta, tre schiaffi al Torino (Scamacca-Lookman-Pasalic). Ora la Roma non può più andare in Champions

L’Atalanta ha disposto a piacimento del Torino: 3-0 senza discussioni (Scamacca e Lookman nel primo tempo, Pasalic nella ripresa) e brutto epilogo per Juric. Ora l’Atalanta è quarta, potrebbe arrivare terza se battesse la Fiorentina nel recupero. Ma è soprattutto una brutta notizia per la Roma che non potrà andare in Champions, sarebbe stato possibile soltanto se l’Atalanta fosse arrivata quinta. Il Napoli ha chiuso con uno 0-0 contro il Lecce: se la Fiorentina vincesse la Conference giocherebbe in Europa League e il posto in Conference andrebbe al Torino in virtù di un saldo diretto negli scontri diretti con il Napoli.

Foto: Instagram Atalanta