Atalanta, torna a disposizione Toloi. Il report odierno da Zingonia

Buone notizie in casa Atalanta in vista della sfida di sabato con la Lazio. Il tecnico Gasperini ha ritrovato nella seduta pomeridiana Rafael Toloi dopo la distrazione all’adduttore della coscia destra che lo ha reso indisponibile nelle ultime partite. Per quanto riguarda Demiral, come annunciato dallo stesso allenatore, dovrebbe tornare a disposizione già per sabato. Ancora problemi invece per Palomino dopo il fastidio muscolare riscontrato ieri contro la Sampdoria. Il difensore argentino è stato sottoposto quest’oggi a diverse terapie.

FOTO: Twitter Atalanta