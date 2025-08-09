Atalanta, tonfo in amichevole: travolta 4-0 dal Colonia

09/08/2025 | 17:39:12

L’Atalanta di Juric cade sotto i colpi del Colonia e perde 4-0 in amichevole, segnando un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Thielmann apre il tabellino e va in gol poco prima della mezz’ora con un destro incrociato davanti a Carnesecchi, Kaminski raddoppia con un tiro a giro che ancora una volta non dà scampo al portiere della Dea. Nella ripresa è sempre Thielmann a firmare il tris, partendo in posizione regolare e scherzando Carnesecchi con finta e pallonetto incorporati. Di Waldschmidt, su calcio di rigore

COLONIA (4-3-3): Schwabe; Sebulonsen (79′ Gazibegovic), Schmied (79′ Heintz), Hubers, Lund (63′ Waldschmidt); Johanesson (79′ Kainz), Martel, Krauss (63′ Paqarada); Thielmann (63′ Maina), Bulter (63′ Ache), Kaminski. All. Kwasniok

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti (80′ Kossounou), Hien, Scalvini; Bellanova, Ederson, De Roon (80′ Brescianini), Zappacosta (56′ Palestra); De Ketelaere (80′ K. Sulemana), Pasalic (80′ Samardzic); Maldini (80′ Scamacca). All. Juric

Foto: Instagram Atalanta